أبوظبي تشارك في صفقة استثمار مراكز تسوق صينية بـ 8.3 مليار دولار

أعلنت مجموعة من المستثمرين، من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وشركة مبادلة للاستثمار، بقيادة شركة الاستثمار المباشر بي.إيه.جي اليوم السبت عن استثمار قدره 8.3 مليار دولار لشراء حصة 60 بالمئة في وحدة للمراكز التجارية تابعة لعملاقة العقارات الصينية داليان واندا. ومن بين المستثمرين المشتركين في الصفقة أيضاً سي.آي.تي.آي.سي كابيتال وشركة آريس للإدارة.

وقالت المجموعة في بيان إن داليان واندا ستحتفظ بنسبة 40 بالمئة في شركة نيولاند للإدارة التجارية، الشركة القابضة لمجموعة تشوهاي واندا للإدارة التجارية.

وأفاد البيان بأن نيولاند تدير 496 مركزاً كبيراً للتسوق في أنحاء الصين.

وفي كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، أعلنت بي.إيه.جي وداليان واندا بشكل مشترك عن توقيع إطار استثماري لإعادة هيكلة تشوهاي واندا. وقال البيان إن الصفقة الموقعة يوم السبت تأتي تنفيذاً لهذا الاتفاق.