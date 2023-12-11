أبوظبي الملاذ العالمي الجديد لأصحاب المليارات

اعتاد أغنى أغنياء العالم خلال العقود الماضية حماية أصولهم في مناطق “أوفشور” تتراوح من جزر كايمان إلى سويسرا وجزر فيرجن البريطانية. لكن مركز الثروة الجديد أصبح يحظى بشعبية كبيرة لدى المليارديرات – إمارة أبو ظبي التي تزينها ناطحات السحاب، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

واختار العشرات من الأفراد ذوي الثروات العالية، ومنهم أغنى رجل في مجال العملات المشفرة، تشانغبينغ زاو، وعائلة أداني الهندية، وملياردير صناديق التحوط راي داليو، وقطب صناعة الصلب الروسي فلاديمير ليسين، أبوظبي لتأسيس شركات ذات أغراض خاصة في سوق أبوظبي العالمي هذا العام، وفقاً لمراجعة مئات من إيداعات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أجرتها وكالة “بلومبيرغ نيوز”.

وتوجد الآن أكثر من 5000 شركة ذات غرض خاص في سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ 46 فقط في عام 2016، وفقًا للبيانات التي جمعتها إم/اتش كيو، وهي شركة لاستشارات الثروة. وليس من المعروف علناً من أين نقل المليارديرات أصولهم، أو لماذا فعلوا ذلك، أو ما هي ثروة كل واحد منهم. ومع ذلك، يعكس تدفق الثروة تحولات عالمية واسعة النطاق في كيفية حماية أثرياء العالم لأموالهم.

وتعتبر الشركات ذات الأغراض الخاصة، التي أطلقها ملك السندات غير المرغوب فيها مايكل ميلكن في أواخر الثمانينيات، كيانات قانونية منفصلة أصبحت هياكل يلجأ إليها الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى عزل مخاطرهم المالية. وتقول أبوظبي، وهي في الأساس شركات تدير الثروات، إن شركاتها ذات الأغراض الخاصة يمكن أن تحتوي على أصول مثل العقارات والأسهم.

وتمثل التدفقات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة رافداً جديداً لاقتصادها البالغ حجمه 509 مليارات دولار ومساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وتأتي مكاسب أبو ظبي أيضاً في وقت واجهت فيه بعض المناطق ذات الضرائب المنخفضة مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان تدقيقاً أكبر من المسؤولين في أماكن أخرى من العالم وشهدت انخفاضاً في تسجيل الشركات الجديدة.

وقال باسكار داسجوبتا، مستشار الشركات الذي عمل سابقاً في سوق أبوظبي العالمي: “سوق أبوظبي العالمي مكان رائع لتأسيس شركات ذات غرض خاص، وهو يشهد نمواً حاداً. ونحن نشهد انتقال المزيد من الأفراد ذوي الثروات العالية من جزر فيرجن البريطانية وجزر الكايمان وموريشيوس وسنغافورة إلى هنا”.

معاهدات الازدواج الضريبي

تعتبر دولة الإمارات مركزاً جذاباً لرجال الأعمال في الشرق الأوسط، بسبب الضمانات التي تقدمها لحماية الأصول من الولايات القضائية الأجنبية والقدرة على الاستفادة من شبكة معاهدات الازدواج الضريبي التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمسألة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص.

ويمكن لمعاهدة الازدواج الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تساعد الأفراد الأثرياء على تقليل فاتورتهم الضريبية للشركات الموجودة داخل الهيئة ذات الأغراض الخاصة، اعتماداً على ما إذا كانت الدول الإضافية التي يمارسون فيها أعمالاً ترتبط باتفاقيات منع ازدواج ضريبي مع الإمارات.

ويشير مستشارو الثروات والمستثمرون الدوليون، الذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعاملات التجارية السرية، إلى سلسلة من المزايا التي تقدمها الإمارة.

وقد أصبحت أبوظبي ودبي مدينتين عالميتين مزدهرتين. وقال الأشخاص إن أولئك الذين يقومون باستثمارات كبيرة هنا مؤهلون للحصول على إقامة طويلة الأجل وحتى في بعض الحالات جوازات سفر إماراتية. ثم هناك صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، التي تسيطر على أكثر من تريليون دولار من الأصول، وشركات الاستثمار الخاصة ذات النفوذ.