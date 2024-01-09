فريق التحرير by فريق التحرير

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أبوظبي القابضة تستثمر في بنك فلبيني

ذكرت شركة سلمون، التي تأسست في عام 2022، أنها ستقدم منتجات ائتمانية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وستفتح فروعاً جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة «سلمون»، وهي شركة تكنولوجيا مالية استهلاكية مدعومة من شركة أبوظبي القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنها استحوذت على حصة أغلبية في بنك زراعي فلبيني.
وقالت سلمون في بيان إنها حصلت على موافقة من البنك المركزي الفلبيني لشراء 59.7% من بنك سانتا روزا الزراعي في إقليم لاجونا جنوبي العاصمة مانيلا.
وذكرت شركة سلمون، التي تأسست في عام 2022، أنها ستقدم منتجات ائتمانية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وستفتح فروعاً جديدة.
وأظهر آخر استطلاع للشمول المالي أجراه البنك المركزي الفلبيني، أن «نحو 34 مليون فلبيني لا يتعاملون مع البنوك، أو 44% من إجمالي السكان البالغين، وذلك في عام 2021″.

وفي كانون الأول / ديسمبر، قالت مؤسسة التمويل الدولية، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إنها تدرس استثمار 7 ملايين دولار في أسهم الشركة القابضة للتكنولوجيا المالية، المشغلة لشركة «سلمون».

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...