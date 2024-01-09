أبوظبي القابضة تستثمر في بنك فلبيني

أعلنت شركة «سلمون»، وهي شركة تكنولوجيا مالية استهلاكية مدعومة من شركة أبوظبي القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنها استحوذت على حصة أغلبية في بنك زراعي فلبيني.

وقالت سلمون في بيان إنها حصلت على موافقة من البنك المركزي الفلبيني لشراء 59.7% من بنك سانتا روزا الزراعي في إقليم لاجونا جنوبي العاصمة مانيلا.

وذكرت شركة سلمون، التي تأسست في عام 2022، أنها ستقدم منتجات ائتمانية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وستفتح فروعاً جديدة.

وأظهر آخر استطلاع للشمول المالي أجراه البنك المركزي الفلبيني، أن «نحو 34 مليون فلبيني لا يتعاملون مع البنوك، أو 44% من إجمالي السكان البالغين، وذلك في عام 2021″.

وفي كانون الأول / ديسمبر، قالت مؤسسة التمويل الدولية، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إنها تدرس استثمار 7 ملايين دولار في أسهم الشركة القابضة للتكنولوجيا المالية، المشغلة لشركة «سلمون».