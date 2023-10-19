أبوظبي، القابضة تخطط لدمج 4 شركات أدوية

تخطط شركة «القابضة ADQ”، ومقرها أبوظبي، لتوحيد أصولها الدوائية لإنشاء ما يمكن أن يكون أحد أكبر تكتلات علوم الحياة في المنطقة، قبيل طرح عام أولي محتمل، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها

وقالت المصادر إن «القابضة ADQ” ستدمج شركات الأدوية التي استحوذت عليها مؤخراً وهي: «آمون» المصرية، و«أسينو» السويسرية، و«فارماكس» الإماراتية، بالإضافة إلى «بيرجي ميفار» التركية، في كيان جديد تخطط لإدراجه خلال عام ونصف العام، مع دراسة المزيد من خيارات الاستثمار الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وفي وقت سابق من العام الماضي، دمجت «القابضة ADQ” عدداً من الشركات ذات الصلة في منصتها «بيور هيلث»، بهدف إنشاء أكبر مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات. وفي آب / أغسطس، استحوذت «بيور هيلث» على واحدة من أكبر مشغلي المستشفيات الخاصة في المملكة المتحدة شركة «سيركل هيلث» بصفقة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.

وبرزت «القابضة ADQ”، التي تمتلك بعض الأصول الرئيسية في أبوظبي، في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الكيانات نشاطا في الإمارة. ومع أصول تقدر بنحو 157 مليار دولار، تعد “القابضة” الآن ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في أبوظبي بعد هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، وفقاً لمزود البيانات عن الصناديق السيادية Global SWF.