أفادت تقارير أن بنك “أبوظبي الأول“، يدرس الاستحواذ على بنك “يابي كريدي” التركي، بقيمة 7.6 مليار دولار، كجزء من استراتيجية التوسع العالمية، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر لم تسمها.

وقالت مصادر لـ”بلومبرغ” إنه لا يوجد شيء ثابت.. و”المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى”.

ولم يعلق بنك “يابي كريدي“، ولا بنك “أبوظبي الأول“، على هذه التقارير.

محاولات “أبوظبي الأول” للاستحواذ على مؤسسات مالية

ولم يكن بنك “أبوظبي الأول“، هو البنك الإماراتي الوحيد الذي أبدى اهتماماً بالاستثمارات التركية، فقد أعلن بنك دبي الإسلامي في سبتمبر أنه يخطط لشراء حصة قدرها 20% في مجموعة شركات TOM التركية.

وبتقييم قدره 40 مليار دولار، تبلغ قيمة بنك “أبوظبي الأول”، أكثر من 5 أضعاف قيمة بنك “يابي كريدي” في إسطنبول.

وقام المقرض الإماراتي بعدة محاولات للاستحواذ على مؤسسات مالية خارج منطقته بهدف تحقيق النمو.

وفي العام الماضي، كان يدرس عرضًا بقيمة 35 مليار دولار للاستحواذ على بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، كما حاول شراء أكبر بنك استثماري في مصر في عام 2022.

الشركة المالكة لـ “يابي كريدي” تقيم البدائل

وقالت شركة Koc Holding AS، المالكة للأغلبية في بنك “يابي كريدي”، في بيان للبورصة ردًا على تقارير عن اهتمام أحد المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “باعتبارنا شركة استثمارية قابضة، قد نقوم بتقييم البدائل المتعلقة بمحفظتنا، والدخول في مناقشات مع الأطراف ذات الصلة حسب الضرورة في جميع الأوقات في عمليات الاستحواذ في تركيا”، وفقا لبلومبرغ.

وبنك “يابي كريدي”، سابع أكبر بنك في تركيا من حيث الأصول، هو جزء من أكبر مجموعة تجارية وصناعية في البلاد، كوك القابضة. ومع عدد سكان يزيد عن 85 مليون نسمة، يرى المستثمرون الخليجيون أن تركيا سوق واعدة للتوسع نظرًا لقربها الجغرافي، وإلمامهم بالنظام المصرفي المحلي.

اتفاقيات الإمارات وتركيا

في العام الماضي، وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار مع تركيا خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأبوظبي، بما في ذلك التزامات بتطوير مشاريع الطاقة، والموارد الطبيعية، والتجارة.