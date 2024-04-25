فريق التحرير by فريق التحرير

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“آي بي إم” تستحوذ على “هاشي كورب” بقيمة 6.4 مليار دولار

يُعد تركيز “آي بي إم” على الخدمات السحابية جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للاستفادة من متطلبات تخزين البيانات الواسعة

فريق التحرير by فريق التحرير

ستستحوذ شركة “إنترناشيونال بيزنس ماشينز” (آي بي إم) على شركة “هاشي كورب” بقيمة 6.4 مليار دولار. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز محفظة “آي بي إم” من منتجات البرمجيات القائمة على السحابة وسط زيادة الطلب المدفوع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد وافقت شركة “آي بي إم” على شراء “هاشي كورب” بسعر 35 دولاراً للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 42.6% عن السعر عند إغلاق السوق يوم الاثنين.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يُظهر فيه قطاع البرمجيات في “آي بي إم” أداءً قوياً، حتى في الوقت الذي تواجه فيه أعمالها الاستشارية تحديات بسبب الإنفاق الحذر للشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. ويُعد تركيز “آي بي إم” على الخدمات السحابية جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للاستفادة من متطلبات تخزين البيانات الواسعة وقدرات المعالجة اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...