“آي بي إم” تستحوذ على “هاشي كورب” بقيمة 6.4 مليار دولار

ستستحوذ شركة “إنترناشيونال بيزنس ماشينز” (آي بي إم) على شركة “هاشي كورب” بقيمة 6.4 مليار دولار. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز محفظة “آي بي إم” من منتجات البرمجيات القائمة على السحابة وسط زيادة الطلب المدفوع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد وافقت شركة “آي بي إم” على شراء “هاشي كورب” بسعر 35 دولاراً للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 42.6% عن السعر عند إغلاق السوق يوم الاثنين.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يُظهر فيه قطاع البرمجيات في “آي بي إم” أداءً قوياً، حتى في الوقت الذي تواجه فيه أعمالها الاستشارية تحديات بسبب الإنفاق الحذر للشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. ويُعد تركيز “آي بي إم” على الخدمات السحابية جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للاستفادة من متطلبات تخزين البيانات الواسعة وقدرات المعالجة اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.