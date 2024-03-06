آركابيتا تُغلق صندوقًا لوجستيًا في السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال

أعلنت شركة آركابيتا المالية، عن إتمام إغلاق “الصندوق اللوجستي السعودي الثالث” بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار).

ويُعدّ هذا الصندوق أحدث إنجاز لمجموعة آركابيتا في المملكة، حيث تهدف استراتيجيته إلى تسخير خبراتها العالمية في قطاع العقارات الصناعية لتنمية القطاع الصناعي السعودي والمساهمة في تحقيق طموحات المملكة في التحوّل إلى مركز رائد عالمياً للخدمات اللوجستية.

استثمر الصندوق في محفظة ضخمة من الأصول العقارية الصناعية في قطاعي الصناعات التحويلية والمستودعات، وتهدف إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

وتُشير توقعات السوق إلى أن القطاع اللوجستي في السعودية سيواصل نموه على المدى البعيد، مدعومًا بالنمو الكبير في التجارة الإلكترونية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع الصناعي.

وتتمتع الشركة بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في المملكة، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالي 1.5 مليار ريال سعودي على مدى السنوات العشر الأخيرة.

ويُؤكّد هذا الإنجاز على التزام آركابيتا بدعم خطط السعودية للنهوض بقطاعها اللوجستي وتحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.