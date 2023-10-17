فريق التحرير by فريق التحرير

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طرح فرص استثمارية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية

يتجه القطاع العسكري في المملكة إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر المنصة الموحدة”استثمر في السعودية”، لعرص الفرص الاستثمارية المطروحة.

فريق التحرير by فريق التحرير


أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم, عن عددٍ من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي.

وذلك عبر منصة “استثمر في السعودية” بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.


وتأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج “تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقاً.


وتهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.


و قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي, أن الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة “استثمر في السعودية” من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية ببكل يسر وسهولة .


وتحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ([email protected]).

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فريق التحرير

فريق التحرير

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