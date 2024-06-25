إرنست ويونغ تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

أعلنت إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في العاصمة الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن تأسيس المقر الإقليمي الجديد في الرياض يأتي نتيجة مباشرة للاستثمارات المستمرة للشركة في هذه المنطقة، وسيشرف هذا المقر على عمل 8 آلاف موظف يتوزعون على 26 مكتباً في 15 دولة.

وأوضحت الشركة أن أكثر من 55% من موظفي “إرنست ويونغ” في السعودية هم مواطنون سعوديون، وقد تم توظيف ما يقرب من 1000 مواطن سعودي في العام الماضي وحده.

وذكرت أن 60% من الموظفين الجدد هم من خريجي أحد برامج التسريع من إرنست ويونغ للخريجين والقيادات في مجال التدقيق المالي، والاستشارات، والضرائب، والاستراتيجية والمعاملات، وخطوط الخدمات.

ويتمتع المواطنون السعوديون العاملون في إرنست ويونغ بفرصة الانضمام إلى برنامج فالكون، الذي يتتبع الرحلة المهنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي الأداء العالي بشكل سريع. وحالياً، فإن 68% من المشاركين في البرنامج هم من السعوديين وهم في طريقهم إلى الشراكة داخل المنظمة.

وكانت إرنست ويونغ افتتحت أولى مكتبها الإقليمية في المنطقة في عام 1923، مما يجعلها أول مؤسسة خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 1967، قامت إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوسيع حضورها نحو السعودية من خلال افتتاح مكتب لها في جدة، ثم واصلت النمو لتفتتح أول مكاتبها في الخُبر في عام 1969، وفي الرياض في عام 1974.

وقد نقلت 127 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل قفزة بنسبة 477% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد أعلن في شباط / فبراير أن المملكة منحت تراخيص لـ450 مستثمراً دولياً لافتتاح مقار إقليمية في المملكة، ما يمثل ارتفاعاً من 44 رخصة في الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من الرياض مقراً لها في تشرين الأول / أكتوبر 2022.