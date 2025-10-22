أشهر امرأة سعودية تمثل المملكة في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي

(وكالات) – عين مجلس الأعمال الأمريكي السعودي جين فريزر، المديرة التنفيذية لسيتي جروب، رئيسة مشاركة لمجلس إدارته ممثلة للولايات المتحدة وعُينت أيضاً لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان، رئيسة مشاركة للمجلس ممثلة للمملكة العربية السعودية.

وتحل فريزر محل ستيف ديميتريو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة المقاولات الهندسية جاكوبس، الذي شغل هذا المنصب من العام 2018 إلى العام 2024.

وتأسس المجلس في العام 1993 باعتباره منبثقاً عن اللجنة الاقتصادية الأمريكية السعودية المشتركة، ويسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب “ستكون رؤيتهما وخبراتهما مجتمعة ذات قيمة لا تقدر بثمن في الوقت الذي نحدد فيه المرحلة التالية من العلاقات التجارية الأمريكية السعودية”.

وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تعرف باسم رؤية المملكة 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة خليجية استغرقت أربعة أيام، وتعهدت السعودية خلالها باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، في الوقت الذي تكثف فيه الرياض جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي عهد فريزر، توسع سيتي بنك في السعودية، وحصل العام الماضي على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في المملكة؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وتعمل فريزر أيضاً في مجالس إدارة مجلس العلاقات الخارجية، والمائدة المستديرة للأعمال، والشراكة من أجل مدينة نيويورك.

لبنى العليان

أوضح مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن لبنى العليان تمتلك خبرة ممتدة في تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي؛ إذ تشغل أيضاً رئاسة مجلس إدارة بنك السعودي الأول، وتعد عضواً في عدد من المجالس الاستشارية الدولية.

كما تزاول مهام في العمل غير الربحي، من بينها رئاسة مؤسسة سليمان بن صالح العليان ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة “الفنار”.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس تشارلز حلّاب “يسعدنا انضمام لبنى العليان وجين فريزر بصفتهما رئيستين مشاركتين لمجلس الإدارة، ونثق بأن خبرتهما ستسهم في دفع أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة”.

وذكر المجلس أن الرئيستين المشاركتين ستتوليان وضع التوجهات الاستراتيجية لعمل المجلس بوصفه منصة داعمة للأعمال الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من فرص استثمارية ضمن رؤية 2030.

وتخلف العليان، عبدالله بن صالح بن جمعة الذي شغل المنصب منذ عام 2015، فيما تخلف فريزر، ستيف ديميتريو الذي تولّى المنصب بين العامين 2018 و2024.

من هي لبنى العليان؟

بحسب بيانات أريبيان بزنس، فإن لبنى سليمان العليان من أكثر قادة الأعمال تأثيراً في العالم العربي، وشخصية رائدة في قطاعي الشركات والأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية، شغلت منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة مملكة العليان للقطاع الخاص، وساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال.

وانضمت لبنى، وهي الابنة الصغرى للراحل سليمان العليان؛ مؤسس مجموعة العليان عام 1947، إلى شركة العائلة في ثمانينيات القرن الماضي، وتدرجت في المناصب لتقود شركة العليان المالية (OFC)، الجهة المشرفة على عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وتوسعت شركة العليان المالية تحت قيادتها لتشمل أكثر من 40 شركة في قطاعات التوزيع والتصنيع والطاقة والخدمات المالية، غالبًا بالشراكة مع شركات عالمية متعددة الجنسيات، ولا تزال مجموعة العليان واحدة من أكبر التكتلات الخاصة في المنطقة بثروة عائلية تُقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

وحققت لبنى العليان في العام 2019 إنجازاً تاريخياً إذ أصبحت أول امرأة ترأس بنكاً سعودياً بعد اندماج بنك ساب وبنك الأول، وكانت قد بدأت العمل بشكل فعليّ في 2004 عندما أصبحت أول امرأة تُعيّن في مجلس إدارة شركة سعودية مدرجة في البورصة، ويدلّ إعادة تعيينها في 2023 لولاية أخرى مدتها ثلاث سنوات رئيسة لمجلس إدارة بنك ساب على تأثيرها الدائم في القطاع المالي. وتُعدّ العليان ­بعيدًا عن مجالس الإدارة ­ مناصرة قوية لتمكين المرأة، إذ قادت في 2004 البرنامج الوطني لتنمية المرأة وتوظيفها التابع لمجموعة العليان، حيث وفرت التدريب وفرص العمل في وقت كانت فيه مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة ضئيلة.

وتواصل لبنى العليان دعمها للتعليم والشمول من خلال مناصبها في مجالس إدارة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) وجامعة كورنيل وجامعة عفت وهي كلية نسائية رائدة في مدينة جدة، كما ترأست مؤسسة الفنار وهي منظمة خيرية بريطانية تعنى بتمويل المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم العربي، كما شاركت عام 2025 في رئاسة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، وهو قمة رفيعة المستوى تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وكانت لبنى العليان من ضمن قوائم مجلة أريبيان بزنس التي تصدرها سنوياً ضمن أكثر الشخصيات العربية تأثيراً وكان أخرها قائمة أريبيان بزنس 2025: أكثر 150 شخصية عربية تأثيراً التي صدرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.