أبوظبي تربط القطاع الخاص بـ 3 ملايين شركة عالمية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم عن فتح باب التسجيل أمام الشركات المحلية والدولية من جميع أنحاء العالم، للانضمام إلى “منصة أبوظبي لربط الأعمال“، التي تسهم في ربط القطاع الخاص المحلي مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، لتشكّل بذلك نقلة نوعية في مفهوم تعزيز الفرص الاستثمارية وتوسعة الشراكات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي والعالم.

وتتماشى المنصة الرقمية الجديدة مع الجهود المتواصلة لغرفة أبوظبي، للارتقاء بتنافسية منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وتسهم المنصة في توسيع فرص نمو أعمال القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال إتاحة إمكانية التفاعل والتواصل مع الكيانات الاقتصادية الدولية والأسواق العالمية.

وتعكس المنصة المساعي الحثيثة لغرفة أبوظبي لتعزيز شبكة علاقاتها التجارية الدولية، من خلال مبادرتها “بوابة الأعمال للعالم”التي أطلقتها مؤخرا، لتوسيع شراكاتها مع غرف التجارة الدولية ومكاتب دعم الأعمال في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي”نسعى من خلال ’منصة أبوظبي لربط الأعمال‘ إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التواصل بين الشركات في إمارة أبوظبي، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة لدعم منظومة الأعمال في أبوظبي والارتقاء بتنافسيتها، حيث توفّر المنصة الرقمية الجديدة القدرة أمام القطاع الخاص في أبوظبي إلى الوصول إلى المستثمرين الدوليين والترويج لمنتجاتها وخدماتها على نطاق واسع، وبما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة أولى لريادة الأعمال في المنطقة”.

وتتيح “منصة أبوظبي لربط الأعمال”، للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، منصة ديناميكية لعرض مشاريعها الجديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، وإمكانية عقد شراكات فاعلة للاستفادة من المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة في إمارة أبوظبي.