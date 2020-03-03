مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق منصة لتمكين الشركات من تحويل العملات

تمكين العملاء من الشركات من إجراء التحويلات المالية والدفعات الدولية عبر الإنترنت بالاستفادة من أفضل أسعار الصرف الحية

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، حله الرقمي الجديد "ADIB Direct eFX لتمكين عملائه من الشركات من إجراء التحويلات المالية والدفعات الدولية عبر الإنترنت بالاستفادة من أفضل أسعار الصرف الحية في أي وقت ومن أي مكان.

ويمثل هذا الحل إضافة مهمة إلى مجموعة المزايا الواسعة لمنصة ADIB Direct الرائدة للخدمات المصرفية الرقمية للشركات، وفقا لبيان.

وتتمثل أبرز مزايا منصة "ADIB Direct" الموجهة للشركات من جميع الأحجام، في كونها تقوم بأتمتة العديد من الخدمات المصرفية التقليدية مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت على الشركات التي تستفيد من واجهة مستخدم مركزية واحدة تضم مجموعة واسعة من الميزات الجديدة للخدمات المصرفية للشركات.

وقد صممت المنصة لتمكين العملاء من تحسين قدرتهم على إدارة مواردهم المالية محلياً ودولياً، ومن أبرز مزاياها واجهة بيانات قابلة للتخصيص وإمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة تمويل التجارة، والتي يمكن الوصول إليها من جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت بما في ذلك تطبيق المصرف للهواتف الذكية.

ومع إضافة حل "ADIB Direct eFX" بات بإمكان العملاء الاطلاع على أسعار الصرف الحية وطلب التنفيذ عبر الإنترنت.

وفي هذه المناسبة، قال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "إن هدفنا من إطلاق حل ’ADIB Direct eFX‘ هو تعزيز وإثراء ميزات منصة ’ADIB Direct ‘ الرقمية وتمكين عملائنا من الشركات من الوصول إلى خدمات تحويل العملات الأجنبية بسهولة ويسر لدعم أعمالهم في الاستيراد والتصدير. فمن خلال الواجهة المتكاملة لمنصة ’ADIB Direct‘ لن يحتاج العملاء بعد اليوم للاتصال أو زيارة أحد فروع المصرف للتعرف على أسعار صرف العملات، بل يمكنهم الحصول عليها عبر الإنترنت وهم جالسون في مكاتبهم أو من أي مكان. ويأتي إطلاق هذا الحل في إطار التزامنا الشامل في مصرف أبوظبي الإسلامي لمساعدة الشركات في المنطقة على تحسين كفاءة عملياتها وإدارة سيولتها بطريقة أفضل والحد من المخاطر التشغيلية من خلال تزويدها بحلول مالية ورقمية لا مثيل لها في السوق".

ويعمل المصرف حالياً على تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول الرقمي يهدف من خلالها إلى تعزيز إنتاجيته وتحسين التجربة المصرفية لعملائه على مستوى مختلف قطاعات أعماله وخدماته.