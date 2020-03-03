ساما: فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن بُعد للمؤسسات في السعودية

يتوقع أن تعزز المبادرة الابتكار في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن نجاح تجربتي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية عن بُعد، وخدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للشركات المقيمة عن بُعد.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، بمشاركة عدد من البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في السوق المحلية.

وأضافت "ساما"، في بيانها، أنه بإتمام هذه الخطوة أصبح متاحاً تقديم خدمَتَي فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة عَن بُعد بشكل رسمي إلى عملائها دون الحاجة إلى زيارة الفرع بكل يسر وسهولة وأمان خلال دقائق وعلى مدار 24 ساعة.

وتم تنفيذ أكثر من 7000 عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية للمؤسسات الفردية عَن بُعد، و3000 عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية لشركات مقيمة عَن بُعد بنجاح من قبل تلك البنوك وشركات التقنية المالية، وفقا لبيان مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت "ساما"، أن تهدف الخدمة إلى رفع مستوى تقديم الخدمات المالية، وتسهيل الإجراءات، وتبنّي قيم التحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي. وتهدف البيئة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية.

ولفتت "ساما"، إلى أنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.