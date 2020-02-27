ارتفاع أرباح بنك "ساب" لـ2.8 مليار ريال في 2019

يعزى لنمو دخل العمليات وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل مقارنة بالعام السابق

ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني في 2019، إلى 2.8 مليار ريال، مقابل 2.69 مليار ريال في 2018، بنمو 4.22%.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات لبنك ساب في 2019، نحو 7.36 مليار ريال، مقابل 5.57 مليار ريال في 2018، بنمو 32%.

وأرجع البنك ارتفاع أرباحه السنوية إلى نمو دخل العمليات الذي يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات وأرباح تحويل عملات أجنبية ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، بالإضافة إلى زيادة الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك.

كما انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل مقارنة بالعام السابق 2018م، حيث إن العام السابق تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى عام 2017م.

وذكر البنك أنه قابل ذلك جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بسبب المصاريف المرتبطة بالاندماج وبنود مصاريف العمليات الأخرى والتي تتضمن 417 مليون ريال متعلقة بمصاريف تكامل العمليات والاندماج والتنفيذ وتكاليف المعاملات خلال العام الحالي، مقابل 22 مليون ريال للعام السابق. وأيضاً ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقارنة بعام 2018م.

وكشف أن اندمج بنك ساب مع البنك الأول بشكل نظامي بتاريخ 16 يونيو 2019م. النتائج المالية لبنك ساب تشمل النتائج المالية للبنك الأول منذ تاريخ الاندماج، والنتائج المالية المعلن عنها للفترات التي تسبق تاريخ الاندماج لا تشمل النتائج المالية للبنك الأول.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م نحو 3,271 مليون ريال، مقابل 4,929 مليون ريال للعام السابق. بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نحو 990 مليون ريال، مقابل 1,211 للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 1,313 مليون ريال سعودي للربع السابق.

بلغ إجمالي مصاريف العمليات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م نحو 3,649 مليون ريال، مقابل 2,200 مليون ريال للعام السابق. بلغ إجمالي مصاريف العمليات (لا يشمل مخصص خسائر الائتمان المتوقعة) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نحو 1,261 مليون ريال سعودي، مقابل 604 ملايين ريال لنفس الفترة من العام السابق، ومقابل 1,057 مليون ريال للربع السابق.

بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م نحو 2,609 مليون ريال سعودي، مقابل 259 مليون ريال للعام السابق. بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نحو 655 مليون ريال، مقابل 56 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، ومقابل 236 مليون ريال للربع السابق.

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م نحو 459 مليون ريال، مقابل 2,231 مليون ريال سعودي للعام السابق. بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019م نحو 91 مليون ريال، مقابل 1,379 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، ومقابل 252 مليون ريال للربع السابق.

بعد استلام الموافقات النظامية بتاريخ 16 يونيو 2019، أكمل بنك ساب عملية الاندماج النظامية مع البنك الأول. وفي ذلك التاريخ، تم تحويل صافي الأصول والأنشطة التجارية من البنك الأول إلى ساب مقابل الأسهم الجديدة المصدرة في ساب.

ربح السهم للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م تم احتسابه بتقسيم صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى مساهمي البنك للفترة بنحو 1,802 مليون للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، و1,500 مليون للمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للعام المنتهي في المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.