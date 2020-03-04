تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية وحرصاً على صحة وسلامة الضيوف

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري في مدينة جدة.

وجاء هذا في بيان صدر عن المهرجان مساء أمس، مشيرا إلى أن قرار التأجيل يأتي “تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصاً على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل”.

وأورد البيان: "نتقدم لكل صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وألا نتوانى عن دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابةً لكبح انتشار الفيروس عالمياً”. وأضاف: “نعلم مدى ترقب الجميع لدورة المهرجان الافتتاحية، ونتقدم لكم بعميق شكرنا وامتناننا لدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا. نعدكم بأن المهرجان سيعقد في وقت لاحق، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صُنّاع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا؛ حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة عام 2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لموافاتكم بآخر المستجدات".