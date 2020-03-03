فيتنام تحتفي بشفاء مرضاها من كورونا بأغنية

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بعد أن أعلنت السلطات الفيتنامية الأسبوع الماضي عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ 16 بفيروس كورونا (كوفيد-19) على أراضيها، تصدرت أغنية نالت شعبية كبيرة في البلاد بعد حملت كلماتها نصائح لمواجهة فيروس كورونا الجديد سواء كان بتنظيف وغسل الأيدي أو اتباع سلوكيات سليمة
بعد أن أعلنت السلطات الفيتنامية الأسبوع الماضي عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ 16 بفيروس كورونا (كوفيد-19) على أراضيها، أطلقت أغنية نالت شعبية كبيرة في البلاد بعد إنتاجها من وزارة الصحة الفيتنامية.
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وكانت فيتنام قد أوقفت في نهاية شهر يناير الماضي حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.
واستجابة لشعبية الأغنية تم انتاج نسخة باللغة الإنكليزية.