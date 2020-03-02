3 مصورين من دول الخليج العربي بين الفائزين بجوائز سوني للتصوير لعام 2020

أعلنت منظمة التصوير العالمية، أمس، أسماء الفائزين بالجوائز الوطنية في مسابقة سوني للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020 والتي تضمنت قائمة الفايزين صورا من كل من السعودية والإمارات والكويت .

أعلنت منظمة التصوير العالمية، أمس، أسماء الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2020 والتي تضمنت قائمة الفايزين صورا من كل من السعودية والإمارات والكويت . وستعرض الصور الفائزة في معرض سومرسيت لندن من 17 أبريل حتى 4 مايو . ومن السعودية فاز المصور السعودي عباس الخميس ، بالجائزة الوطنية للبلد بفضل لقطة لحصان يتوثب أمام مدربه.

فيما نال مصور من الإمارات الجائزة الوطنية للإمارات عن لقطة لافتة لبرج خليفة أعلى بناء في العالم، فيما فاز باسم الكويت المصور عادل جافيد بصورة مميزة.

يمكن معاينة كل الصور الفائزة على الرابط (هنا)