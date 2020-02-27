إرجاء تصوير فيلم "مهمة مستحيلة" الجديد بسبب كورونا

حرصا على سلامة العاملين والممثلين

بي بي سي - تأجل تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام "مهمّة مستحيلة" في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر تصوير الفيلم في مدينة البندقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن شركة "باراماونت" قررت تأجيل التصوير حرصا على سلامة العاملين لديها والممثلين.

وقالت الشركة في بيان إن القرار اتخذ "بدافع الحذر الشديد على سلامة وصحة طاقمنا وممثلينا، واستجابة لجهود حكومة مدينة البندقية المحلية لتجنب التجمعات، منعا لانتشار الفيروس".

وجاء في البيان أن الشركة تدرك مخاوف فريق العمل في هذه الأزمة، ولذا سمحت لهم بالعودة إلى منازلهم، وأنها ستستمر في متابعة تطوّر الأوضاع بالتنسيق مع المسؤولين في الحكومة وفي القطاع الصحي.

وبحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، لم يكن النجم توم كروز في إيطاليا، لكن طُلب من جميع أفراد الطاقم العودة إلى منازلهم".