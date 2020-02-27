مغنية مغمورة تحقق نجومية عالمية بعد لقطات فيديو من 40 ثانية

توقفت تشارلوت أوبري أمام شاب في محطة طلب منها إتمام مقطع من أغنية فكان أداءها مذهلا، ونشر الفيديو ليحقق به 60 مليون مشاهدة بفضل أداءها لأغنية شهيرة للمغنية ليدي غاغا

انقلبت حياة فتاة مغنية تعمل بالمقاهي منذ 15 عاما دون أن تلفت انتباه أحد إلى أن تسببت 40 ثانية ظهرت فيها شاب اعتاد نشر المقالب التي يقوم بتسجيلها بالفيديو، وظهرت معه وهي تغني بتحقيق شهرة عالمية.

ويبدو أن الحظ صادف الفتاة وهي مستعدة فابتسم لها مع شاب اشتهر بنشر فيديوهات المقالب والمواقف الطريفة، سايرته واستجابت لطلبه رغم اعتياد البريطانيين زجر الغرباء وتجاهل المصادفات العابرة.

تعمل تشارلوت منذ 15 سنة في أداء الأغني في المقاهي الصغيرة والبارات والأعراس وحفلات الختان، لكن الحظ ابتسم لها حين صادفت شاب اسمه كيفن أوقفها في نفق القطار في لندن وكان يطلب من الناس إكمال مقاطع من الأغاني ليصور أدائهم، استجابت له وغنب فأبدعت، ونشر الفيديو فحقق ملايين المشاهدات وتعرف الناس عليها بسرعة وبدأ المشاهير بالاهتمام به مثل أريانا غراندي التي بدأت بمتابعه حساب تشارلوت على انستاغرام ، وسرعات ما حصد حساب شارلوت قرابة نصف مليون من المتابعين . وأكدت الفتاة أن المقطع لم يكن معد مسبقا بل حدث بصورة عابرة دون أي معرفة مسبقة بما جرى في تصوير تلك اللقطات.

وفي لقاء لها في برنامج إيلين، كشفت الأخيرة أن لقطات المترو لأغنية أدتها شارلوت وصلت إلى 60 مليون مشاهدة، وساعمت بتصدر الأغنية الأصلية لقوائم الأكثر استماعا .

وانقلبت حياة تشارلوت وسافرت قبل ساعات إلى لوس أنجلوس لتحل ضيفة على برنامج إيلين التي اعلنت تلقيها جوائز عديدة منها تذكرة لسنة في قطار لندن فيما قدمت شركة شاترفلاي جائزة من عشرة ألاف جنيه استرليني.

بالطبع ستشعر الليدي غاغا بالغيرة لأن شارلوت قد تفوقت عليها في أداء اغنيتها بحسب كثير من التعليقات التي حصدتها شارلوت.

أما شاب المقالب كيفن فقد حصدت لقطات ضمنها أداء شارلوت على أكثر من مليون ونصف المليون من المشاهدات على يوتيوب.