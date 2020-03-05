الملك السعودي يستقبل وزير الخارجية البريطاني لبحث القضايا الإقليمية

الوزير البريطاني يبحث سبل التعاون بين البلدين لدعم رؤية المملكة 2030

وكالات - استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب. وتم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الوزير البريطاني عن سعادته لزيارة المملكة وقال أنه يتطلع إلى بحث سبل التعاون بين البلدين لدعم رؤية 2030 الطموحة.

وحضر اللقاء، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.