الأرصاد: غبار في المدينة ورياح في المنطقة الشمالية

مصحوبة بتدني مستوى الرؤية

نشرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد. وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وفي تنبيه آخر، حذرت الأرصاد من رياح سطحية نشطة يصاحبها تدن في مدى الرؤية في المنطقة الحدود الشمالية تشمل طريف وعرعر. على أن تنتهي الحالة الساعة السابعة مساء اليوم.

وفي توقعات الطقس، ستشهد المملكة سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.