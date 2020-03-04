البنوك المركزية في الخليج تخفض أسعار الفائدة

إثر تخفيض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في تحرك طارئ لحماية الاقتصاد الأمريكي

قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25% إلى1.75%. وأفادت وكالة أنباء البحرين أن سعر الفائدة خفض على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%. و قرر مصرف البحرين المركزي إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.

فيما قرَّرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.25 %.

وفي سياق متصل أعلن مصرف الإمارات المركزي، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشيا مع أسعار فائدة الدولار الأميركي، بعد القرار الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.وقال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض أيضا سعر إعادة الشراء (الريبو) لاقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 50 نقطة أساس.

وقام بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بربع نقطة مئوية لينخفض إلى 2.5% من 2.75%

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد خفض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء في تحرك طارئ يستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من تأثير فيروس كورونا.