الأرصاد تحذر من رياح وأتربة في المدينة المنورة

مصحوبة بتدني مستوى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وعن حالة الطقس المتوقعة في أنحاء المملكة اليوم، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير . كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.