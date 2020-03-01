تركيا تطلق “درع الربيع” ضد الجيش السوري في ادلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية أطلاق ما اسمتها عملية درع الربيع على العملية التي يشنها الجيش التركي في سوريا.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، أن “عملية درع الربيع”، ضد قوات الجيش العربي السوري في محافظة إدلب، بدأت عقب الاعتداء على القوات التركية 27 فبراير الماضي بحسب مانقلته وسائل اعلام تركية. وأوضح أكار في تصريح للصحفيين بولاية هتاي أن عملية درع الربيع، مستمرة بنجاح. وقال أكار: تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للجيش السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم



وأضاف قائلا: “لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء مجازر الحكومة السورية ووضع حد للتطرف والهجرة”.

وأشار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات الجيش السوري وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وتابع: “لا يساور أحد الشك أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب”.

وأردف: “هدفنا الوحيد في إدلب، عناصر الجيش السوري المعتدية على قواتنا المسلحة، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس”.