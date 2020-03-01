تراجع تحويلات المقيمين في السعودية خلال يناير

بتأثير عدة عوامل أبرزها تطبيق رسوم على المرافقين وبرامج التوطين

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجع تحويلات الأجانب خلال شهر ينايرالماضي بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 20.5%، مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

وبلغت تحويلات المقيمين خلال ينايرالماضي نحو 10.79 مليار ريال مقارنة مع 11.02 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2019.

وتراجعت تحويلات المقيمين بنسبة 6.6% على أساس شهري مقارنة مع شهر ديسمبرالسابق، البالغة فيه نحو 11.56 مليار ريال. وبلغت تحويلات المقيمين بالسعودية نحو 125.53 مليار ريال في 2019، مقارنة مع 136.43 مليار ريال في عام 2018، بتراجع 8%.

وأثرت عدة عوامل على تحويلات الأجانب بالسعودية، أبرزها تطبيق رسوم على المرافقين والوافدين، وبرامج التوطين عبر سعودة الوظائف بهدف تشغيل المواطنين السعوديين بدلاً من الأجانب.

وتم فرض مقابل مالي على المرافقين للمقيمين الأجانب ابتداء من شهر يوليو2017، مع زيادة سنوية تبلغ في السنوات اللاحقة قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري، (100 في أول سنة، ثم 200، و300، و400 ريال في السنوات اللاحقة).



