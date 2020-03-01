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الأحد 1 مارس 2020 09:15 ص

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الأرصاد تحذر من رياح نشطة وأتربة في منطقة مكة

تترافق مع تدني في مدى الرؤية

الأرصاد تحذر من رياح نشطة وأتربة في منطقة مكة

حذرت الأرصاد من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تترافق مع تدني في مدى الرؤية في منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة - الليث - بحرة - رابغ تستمر حتى الساعة السادسة مساء اليوم. 

وتوقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض. فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيه شرقيه إلى جنوبيه بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج. 

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