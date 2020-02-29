الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة في جازان والقصيم

مصحوبة برياح سطحية وتدني مستوى الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة تصاحبها رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة جازان، تشمل أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وينتهي الإنذار الساعة الخامسة مساء اليوم.

وفي تنبيه مشابه، حذرت الهيئة من من سحب رعدية ممطرة يصاحبها تدني مدى الرؤية في منطقة القصيم، تشمل البكيرية والرس والنبهانية وبريدة وعنيزة تستمر حتى قرابة الثانية عشرة ليلا.

أما عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أوردت الأرصاد احتمال ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة.

ونشرت الهيئة على موقعها الظواهر الجوية المحتملة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة: