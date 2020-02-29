الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة في جازان والقصيم

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مصحوبة برياح سطحية وتدني مستوى الرؤية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة تصاحبها رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة جازان، تشمل أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وينتهي الإنذار الساعة الخامسة مساء اليوم.
تنبيه - #منطقة_جازان - #أبو_عريش #الحرث #الدائر #الدرب #الريث ...+6
للتفاصيل https://t.co/WEEbEer2vT #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/hugUmIDmnq— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 29, 2020
وفي تنبيه مشابه، حذرت الهيئة من من سحب رعدية ممطرة يصاحبها تدني مدى الرؤية في منطقة القصيم، تشمل البكيرية والرس والنبهانية وبريدة وعنيزة تستمر حتى قرابة الثانية عشرة ليلا.
تنبيه - #منطقة_القصيم - #البكيرية #الرس #الشماسية #المذنب ...+2
للتفاصيل https://t.co/7zWxzcNw95 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/CcfurgL9zs— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 28, 2020
أما عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أوردت الأرصاد احتمال ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة.
ونشرت الهيئة على موقعها الظواهر الجوية المحتملة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|شرورة
|31
|18
|45
|عوالق
|طريف
|16
|06
|80
|غائم جزئي
|الطائف
|25
|12
|75
|غائم جزئي
|القنفذة
|32
|26
|75
|أتربة مثارة
|ينبع
|30
|16
|65
|صحو
|العلا
|24
|14
|50
|صحو
|الاحساء
|25
|12
|90
|أتربة مثارة
|بيشة
|31
|13
|45
|أتربة مثارة
|الوجه
|26
|18
|70
|صحو
|رفحا
|24
|10
|55
|عوالق
|القريات
|20
|08
|90
|غائم جزئي
|عرفات
|منى
|مزدلفة