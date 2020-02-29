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السبت 29 فبراير 2020 09:45 ص

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الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة في جازان والقصيم

مصحوبة برياح سطحية وتدني مستوى الرؤية

الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة في جازان والقصيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة تصاحبها رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة جازان، تشمل أبو عريش والحرث والدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وينتهي الإنذار الساعة الخامسة مساء اليوم.

وفي تنبيه مشابه، حذرت الهيئة من من سحب رعدية ممطرة يصاحبها تدني مدى الرؤية في منطقة القصيم، تشمل البكيرية والرس والنبهانية وبريدة وعنيزة تستمر حتى قرابة الثانية عشرة ليلا. 

أما عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أوردت الأرصاد احتمال ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة. 

ونشرت الهيئة على موقعها الظواهر الجوية المحتملة لهذا اليوم في مختلف مناطق المملكة: 

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
شرورة 31 18 45 عوالق
طريف 16 06 80 غائم جزئي
الطائف 25 12 75 غائم جزئي
القنفذة 32 26 75 أتربة مثارة
ينبع 30 16 65 صحو
العلا 24 14 50 صحو
الاحساء 25 12 90 أتربة مثارة
بيشة 31 13 45 أتربة مثارة
الوجه 26 18 70 صحو
رفحا 24 10 55 عوالق
القريات 20 08 90 غائم جزئي
عرفات
منى
مزدلفة

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