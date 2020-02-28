الشركات المهنية الأجنبية ملزمة بحصة 25% للسعوديين

الشركات غير السعودية يجب أن تتحلى بسمعة متميزة قبل المساهمة أو المشاركة في شركة مهنية

ذكرت صحيفة الاقتصادية أن لائحة نظام الشركات المهنية تشترط ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25 في المائة من حصص أو أسهم الشركة المهنية الأجنبية، وأن تقدم الشركة غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ما يبين أنها ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

ذلك علاوة على أن تكون الشركة غير السعودية حاصلة على ترخيص لممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المرخصة للمهنة أو المهن الحرة في موطنها.

وأوضحت اللائحة أنه إذا تولى إدارة الشركة المهنية شخص واحد يجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص "مجلس مديرين أو مجلس إدارة" يجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية.



وطرحت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية على المهتمين والعموم، ودعت إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله عبر البريد الإلكتروني للوزارة قبل 19 مارس 2020.

وأوضحت "التجارة" أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم وتطوير الشركات المهنية، وتحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية، ووضع الأطر لترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي بما يحقق لها النمو والاستمرار.

وتوضح اللائحة إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات المهنية وقيدها، والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات، وتبين شروط وضوابط ممارسة المهنة أو المهن من خلال شركة الشخص الواحد، وكذلك ضوابط تقديم الشركة الممارسة لأكثر من مهنة خدماتها المهنية.

وبالعودة إلى بنود اللائحة، إذ نصت على تقديم طلب تأسيس الشركة المهنية إلى الإدارة المختصة في الوزارة - مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالشركات المهنية الواردة في النظام واللائحة – حيث تطبق على طلب التأسيس إجراءات وضوابط التأسيس الواردة في نظام الشركات بحسب نوع الشركة - باستثناء ما يتصل بقيدها في السجل التجاري.

وشددت اللائحة على مراعاة تسمية الشركات المهنية، بحيث يستوفي اسم الشركة المهنية الاشتراطات الواردة في نظام الأسماء التجارية، وأن يكون متبوعا بما يبين طبيعة المهنة أو المهن الحرة التي تمارسها، وأن يكون اسم الشركة المهنية متبوعا بما يدل على كونها شركة مهنية ونوعها، وأجازت أن يكون اسم الشركة المهنية مكونا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم.

واشترطت مراعاة المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء، وأن يؤدي كل مرخص له الخدمات المهنية المرخص له بممارستها في حدود ونطاق مهنته ووفق أنظمة ولوائح وأعراف المهنة، دون التدخل في مهمات وأعمال الشركاء أو المساهمين الممارسين للمهن الحرة الأخرى.

كما اشترطت أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية غير السعودية شخصا طبيعيا مرخصا له في موطنها بممارسة المهنة الحرة، ذلك في المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية التي تشترك أو تسهم فيها، وأن يكون للشركة غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو ممثلون حاصلون على التراخيص اللازمة التي تخولهم ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة من الجهات المختصة في موطن الشركة غير السعودية ذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تسهم فيها الشركة المهنية، وأن يحصلوا على موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في المملكة، وأخيرا أن تلتزم الشركة غير السعودية بنقل الخبرة المعرفة الفنية إلى الشركة المهنية.