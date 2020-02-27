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الخميس 27 فبراير 2020 10:00 ص

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الأرصاد تحذر من أتربة ورياح في المدينة المنورة

يصاحبها تدني مستوى الرؤية

الأرصاد تحذر من أتربة ورياح في المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع. وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

وفي حالة الطقس اليوم يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية تمتد الى نجران وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وفيما يلي الظواهر الجوية التي يحتمل حصولها في المملكة لهذا اليوم:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
شرورة 27 13 45 أتربة مثارة
طريف 15 04 90 عوالق
الطائف 25 07 75 غائم جزئي
القنفذة 31 22 65 غائم جزئي
ينبع 30 16 65 رياح نشطة
العلا 21 07 50 صحو
الاحساء 23 10 85 رياح نشطة
بيشة 27 09 55 غائم جزئى / أتربة مثارة
الوجه 25 14 80 صحو
رفحا 18 07 55 أتربة مثارة
القريات 18 05 90 صحو
عرفات
منى
مزدلفة

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

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