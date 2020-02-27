الأرصاد تحذر من أتربة ورياح في المدينة المنورة

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يصاحبها تدني مستوى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات خيبر وينبع والحناكية والمهد والعيص وبدر ووادي الفرع. وبينت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.
تنبيه - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #العيص ...+5
للتفاصيل https://t.co/UeF5A8XoCY #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/n4AjB3hZ35— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 26, 2020
وفي حالة الطقس اليوم يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية تمتد الى نجران وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وفيما يلي الظواهر الجوية التي يحتمل حصولها في المملكة لهذا اليوم:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|شرورة
|27
|13
|45
|أتربة مثارة
|طريف
|15
|04
|90
|عوالق
|الطائف
|25
|07
|75
|غائم جزئي
|القنفذة
|31
|22
|65
|غائم جزئي
|ينبع
|30
|16
|65
|رياح نشطة
|العلا
|21
|07
|50
|صحو
|الاحساء
|23
|10
|85
|رياح نشطة
|بيشة
|27
|09
|55
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|الوجه
|25
|14
|80
|صحو
|رفحا
|18
|07
|55
|أتربة مثارة
|القريات
|18
|05
|90
|صحو
|عرفات
|منى
|مزدلفة
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة