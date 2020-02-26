تعطیل المدارس والجامعات لمدة أسبوعین في الكويت لاحتواء كورونا

تعطيل كافة المدارس والجامعات اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل ولمدة أسبوعين، نظرا للظروف الراهنة في البلاد بسبب فيروس ”كورونا“

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الأربعاء، تعطيل كافة المدارس والجامعات اعتبارا من مطلع شهر آذار/ مارس المقبل ولمدة أسبوعين، نظرا للظروف الراهنة في البلاد بسبب فيروس ”كورونا“ الذي أصاب 26 شخصا حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم "إنه تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارا من الأول من آذار/ مارس، ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية".

وكتبت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبناء على قرار مجلس الوزراء، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي عن تعليق الدراسة للطلبة والهيئات التعليمية والادارية العاملة فى المدارس الحكومية والخاصة".

وبدأ الكويتيون منذ يوم أمس الثلاثاء عطلة الأعياد الوطنية التي تم تحديدها مسبقا، والتي تنتهي في بداية شهر مارس لكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلا أنها ستستمر بالنسبة للمدارس والجامعات عقب قرار الحكومة اليوم.

ومنذ بدء إجلاء الكويتيين من إيران والذين كان من بينهم مصابون بفيروس ”كورونا“ استنفرت كافة الجهات الرسمية للحد من انتشار المرض من خلال فرض الحجر على العائدين من الدول الموبوءة وتعليق الرحلات إلى عدة دول وإلغاء كل النشاطات والاحتفالات لتجنب الاختلاط.