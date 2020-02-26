وزير الحج والعمرة يستعرض "المسار الإلكتروني" و"الحج بلا حقيبة" في مؤتمر الجودة

تستهدف نقل 600 الف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية

استعرض وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن جهود المملكة في خدمة الحجاج وذلك خلال مشاركته اليوم في فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة بجدة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معلناً إنشاء منصة الحجز المركزي "مقام" بنظام التوزيع العالمي SGDS لجمع ودمج السفر من مجموعة واسعة من مزودي الخدمات الأخرى المرتبطة بأعمال الحج والعمرة، حيث يعد هذا النظام الخامس دولياً والأول على مستوى الشرق الأوسط ويعمل على ربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات للحجاج في منصة واحدة، وستعمل هذه المنصة على توفير 20% من أموال المواطنين التي تحصل عليها منصات الحجز العالمية.

وقال وزير الحج والعمرة : إن منصة "المسار الالكتروني" تربط 52 نظاماً وتتكامل مع 30 جهة حكومية وأهلية من داخل المملكة وخارجها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وتعمل هذه المنصة كعمود فقري لخدمات الحج و العمرة، حيث أصدرت تلك المنصة 1,8 مليون تأشيرة وشهدت 8 مليون عملية، وتشتمل على خدمات أكثر من 700 شركة و 6500 مزود خدمة، وأن إطلاق مبادرة "حج بلا حقيبة" يستهدف تقليص وقت إنهاء إجراءات استقبال بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وتفويج أكبر عدد من الحجاج في أقل فترة ممكنة .

وبين الوزير أن هذه المبادرة تستهدف نقل 600 الف حقيبة وتقليص مدة الانتظار بنسبة 50% واستقبال 2000 رحلة دولية، من خلال خدمة 500 ألف حاج، كما أنشأت الوزارة مركزاً متخصصاً في عمليات النقل يعمل على إدارة منظومة النقل والذي يشكل حالياً 33% من المنظومة في موسم الحج بما يساهم في إتمام عمليات النقل والتصعيد في زمن قياسي، وأن وزارة الحج والعمرة تعمل على تقليص وقت الرحلة في المشاعر إلى 21 دقيقة، لافتاً إلى أن عدد الذين استفادوا من الخدمة 750 ألف حاج باستخدام 5200 حافلة.

وأكد بنتن أن الوزارة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة على خدمات الإسكان للحجاج بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الرضا عن خدمات الإسكان، مبيناً أن جهود الوزارة تغطي أكثر من 470 ألف غرفة في 4 آلاف مبنى، مشيراً إلى افتتاح مراكز الخدمة الشاملة "عناية" لخدمة الحجاج والتي تحتوي على أحدث التقنيات وافضل الكوادر لتقديم كافة الخدمات والمعلومات المباشرة للحجاج ، كما استحدثت الوزارة 11 مركزاً لخدمة الأفراد و 27 مركزاً لقطاع الاعمال .

وأضاف وزير وزير الحج والعمرة أن مبادرة التأمين على الحجيج تتضمن علاج الحالات المرضية الطارئة وكذلك حالات إلغاء وتأخر الرحلات ونقل الجثمان والديات وغيرها بما يوفر الطمأنينة مشيراً إلى أن شركات التأمين الوطنية مشاركة في تقديم الخدمة ، وتمنح تلك الخدمة مقابل ما لايتجاوز 189 ريال لضيف الرحمن.