في دورته الرابعة.. افتتاح المؤتمر العالمي للصحة النفسية للمرأة في السعودية

بعنوان "تمكين المرأة ورؤية 2030" ويهدف إلى استعراض آخر المستجدات والأبحاث والتجارب في مجال صحة المرأة النفسية

انطلق اليوم "المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة"، الذي ينظمه مستشفى القوات المسلحة بالظهران بعنوان "تمكين المرأة ورؤية 2030"، بحضور عدد من الأخصائيين في المجال النفسي والاجتماعي، وذلك لمدة ثلاثة أيام في فندق المريديان بمحافظة الخبر، وتم افتتاحه من قبل نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في السعودية اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب.

وأوضح اللواء الطبيب بن حريب، أن المؤتمر بما يتضمنه من أوراق وجلسات عمل يجسد الدور المهم للمرأة، حيث إن المرأة تعاني أكثر من الرجل في حالات الاكتئاب بنسبة 2 إلى 1 وذلك بسبب التكوين البيولوجي والفسيولوجي والعاطفي للمرأة، مؤكدا أهمية إقامة دورات متخصصة للأطباء بشكل عام ولأطباء النساء والولادة بشكل خاص، حول معرفة الاضطرابات النفسية للمرأة وكيفية التعامل معها.

ونوه إلى الحرص لتسخير الإمكانيات كافة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى إنشاء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والذي يدعم الصحة النفسية بالشكل العام.

بدورها أكدت الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة الدكتورة ندى بنت معتوق الزايدي، أن هذا المؤتمر الذي يجمع 38 متخصصاً في المجال النفسي من داخل المملكة وخارجها، يهدف إلى استعراض آخر المستجدات والأبحاث والتجارب في مجال صحة المرأة النفسية، مبينة أن المؤتمر ينطلق من خلال استشعار المسؤولين والقائمين على المؤتمر لتحقيق جزء من رؤية وتطلعات رؤية المملكة فيما يتعلق بالصحة النفسية للمرأة وتمكينها للقيام بدورها الطبيعي للإسهام في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتضمن 8 جلسات عمل و12 ورشة عمل تناقش الصحة النفسية للمرأة واستعراض آخر الدراسات والأبحاث في هذا الجانب، مبينة اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 24 ساعة للتعليم الطبي المستمر للمؤتمر.