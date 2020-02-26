الأرصاد تحذر من أتربة ورياح في بعض المناطق السعودية

توقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إلى توقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم ،الرياض ،الشرقية تمتد الى نجران قد تصل الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. كما تتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ونبّهت "الأرصاد" من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ، تستمر حتى الساعة 12 ظهرًا. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وفي تنبيه آخر جديد أفادت "الأرصاد" عن تشكل عوالق ترابية تترافق مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية في منطقة مكة المكرمة، تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.