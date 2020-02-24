العراق يعلن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن ايراني

أعلنت السلطات العراقية ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه لطالب إيراني.

وكالات- أعلنت السلطات العراقية اليوم الاثنين تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه طالب إيراني دخل إلى البلاد مؤخرا.

وذكرت دائرة صحة محافظة النجف /180 كيلومترا جنوب بغداد/، على حسابها على موقع فيسبوك، أن المصاب هو أحد طلبة العلوم الدينية ويحمل الجنسية الإيرانية، وكان دخل إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين تحسبا لانتشار الفيروس.

واوضح البيان الرسمي أنه تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، حيث تمت إحالة هذا الطالب للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد أظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس.

وكان محتجون في النجف هددوا قبل أيام الحكومة العراقية بغلق مطار النجف، ونقل التظاهرات إلى المطار في حال عدم اتخاذ إجراء ضد الزوار الإيرانيين ومنعهم من الدخول إلى مدينة النجف.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الخميس الماضي منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية.

في غضون ذلك أعلن عن فتح منفذ مهران الحدودي بين العراق وإيران بعد أيام قليلة غلى غلقه بسبب انتشار الفيروس في إيران.