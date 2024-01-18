ارتفعت الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم في مصرف الإمارات المركزي خلال نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 8.6% أو ما يعادل 54 مليار درهم، مقابل 628.4 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 7.35%، مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 46.7 مليار درهم.

وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.138 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 20%، مقابل 948.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 189.6 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 1.34% أو ما يوازي 15 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بينما صعدت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 17.8% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام 2022، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

682 مليار درهم حجم الودائع النقدية في مصرف الإمارات المركزي

و”الودائع شبه النقدية”، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 453.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 3.8% مقابل 436.7 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.5 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% مقابل 403.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.

682 مليار درهم حجم الودائع النقدية في مصرف الإمارات المركزي

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 133.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4% مقارنة بنحو 121.2 مليار درهم في نوفمبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 3.5% مقارنة بنحو 129.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وارتفع النقد المصدر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المنصرم بنسبة 11.5% مقارنة بنحو 120 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 13.8 مليار درهم. وتوزع النقد المصدر بواقع 18.7 مليار درهم للنقد في البنوك و115.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية نوفمبر الماضي.