3.5 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “X”، “تويتر” سابقاً، “وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.”

وأضاف بالقول “أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً”. وتابع سموه قائلاً “رسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023 .. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26٪ .. ومع تركيا لأكثر من 103٪ .. ومع هونغ كونغ-الصين 47٪ .. ومع الولايات المتحدة 20٪ .. وذلك خلال عام واحد فقط”.

واختتم سموه قائلاً “الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة .. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول”.

كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 18, 2024