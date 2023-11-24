3 أيام عطلة رسمية للقطاع الخاص بعد تحديث جديد من الوزارة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديثاً على إجازة القطاع الخاص في مناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لتصبح أيام 2 و3 و4 ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص.

عطلة اليوم الوطني للقطاع العام

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة (عيد الاتحاد الـ 52) حيث ستبدأ من السبت 2 كانون الأول/ديسمبر وحتى الاثنين في الرابع منه، على أن يكون يوم الجمعة مطلع الشهر نفسه يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

واستثنى القرار من يوم العمل عن البعد من تتطلب منه وظيفته العمل من المقر.