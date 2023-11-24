فريق التحرير by فريق التحرير

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3 أيام عطلة رسمية للقطاع الخاص بعد تحديث جديد من الوزارة

أيام 2 و3 و4 ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص.

فريق التحرير by فريق التحرير
عطلة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديثاً على إجازة القطاع الخاص في مناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لتصبح أيام 2 و3 و4 ديسمبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص.

عطلة

عطلة اليوم الوطني للقطاع العام

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة (عيد الاتحاد الـ 52) حيث ستبدأ من السبت 2 كانون الأول/ديسمبر وحتى الاثنين في الرابع منه، على أن يكون يوم الجمعة مطلع الشهر نفسه يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

واستثنى القرار من يوم العمل عن البعد من تتطلب منه وظيفته العمل من المقر.

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فريق التحرير

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