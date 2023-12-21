الإمارات.. 1 يناير عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق الأول من كانون الثاني/يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

بدورها أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الإثنين الموافق 1 كانون الثاني/يناير 2024.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن استئناف الدوام سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 كانون الثاني/يناير 2024.

ويأتي القرا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

وكانت الحكومة الإماراتية قد اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 وفق الجدول التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية: 1 كانون الثاني/يناير 2024

عطلة عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال 1445هـ

وقفة عرفة: 9 ذو الحجة 1445هـ

عطلة عيد الأضحى المبارك: من 10 لغاية 12 ذو الحجة 1445هـ

عطلة رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ

عطلة المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446هـ

عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات: من 2 لغاية 3 كانون الأول/ديسمبر 2024