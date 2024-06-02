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هجرة أصحاب الملايين تكتسح العالم.. الإمارات ثاني أكثر الدول جذباً للأثرياء في عام 2023

شهد عام 2023 حركة هجرة غير مسبوقة للمليونيرات، حيث غادر العديد منهم بلدانهم الأصلية بحثًا عن فرص جديدة لحماية ثرواتهم وتنميتها.

فريق التحرير by فريق التحرير

ووفقًا لشركة Henley & Partners، المتخصصة في تقديم المشورة للأثرياء حول أفضل الوجهات للاستثمار والهجرة، فقد شهد العام الماضي هجرة قياسية للمليونيرات، حيث انتقل ما يقارب 122 ألف مليونير إلى بلد جديد.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال موطنًا لأكبر عدد من أصحاب الملايين، إلا أنها لم تكن الوجهة الأكثر شعبية في عام 2023. فقد تصدرت أستراليا قائمة البلدان التي شهدت أكبر تدفق للمليونيرات، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، وهو أعلى رقم منذ بدأت Henley & Partners تتبع البيانات في عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن أستراليا جذبت أكثر من ضعف عدد المليونيرات الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2023.

هجرة أصحاب الملايين تكتسح العالم.. الإمارات ثاني أكثر الدول جذباً للأثرياء في عام 2023

في المقابل، واجهت بعض الدول، مثل الصين والمملكة المتحدة، هجرة كبيرة للمليونيرات. فقد فقدت الصين 13500 مليونير العام الماضي، بينما فقدت المملكة المتحدة 3200 مليونير.

قائمة أكثر 6 دول جذبت أصحاب الملايين خلال عام 2023
شهدت 6 دول تدفقًا صافيًا هامًا لأصحاب الملايين في عام 2023، وجذبت هؤلاء الأثرياء لأسباب متنوعة، وهم:

استراليا

حلت أستراليا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث جذب أصحاب الملايين الجدد في عام 2023، حيث استقبلت 5200 مليونير جديد، مقارنة بـ 3800 في عام 2022.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك قوانين الهجرة المواتية، والطقس الجيد، وانخفاض الكثافة السكانية، والسلامة، والاقتصاد المزدهر، وفرص التعليم الجيدة، والنظام الضريبي الجذاب، ونظام الرعاية الصحية المتطور.

الإمارات العربية المتحدة

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث استقبلت 4500 مليونير جديد خلال عام 2023، مقابل 5200 شخص خلال عام 2022 وكانت في المرتبة الأولى، وفقًا لشركة Henley & Partners.

هجرة أصحاب الملايين تكتسح العالم.. الإمارات ثاني أكثر الدول جذباً للأثرياء في عام 2023

ويُعزى هذا النمو إلى عوامل مثل وضع الإمارات كملاذ آمن، واقتصادها المتنوع، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية المتطورة، ونظام الرعاية الصحية المتميز.

سنغافورة

احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 3200 مليونير جديد، بزيادة عن 2900 في عام 2022.

ينجذب أصحاب الملايين إلى سنغافورة لمكانتها كمركز لإدارة الثروات في آسيا، ووضعها كمركز للتكنولوجيا، ونظامها الضريبي الجذاب.

الولايات المتحدة

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 2100 مليونير جديد، بزيادة عن 1500 في عام 2022.

ينجذب أصحاب الملايين إلى الولايات المتحدة لاقتصادها القوي، وفرص الاستثمار المتنوعة، وبرنامج المستثمر المهاجر EB-5 الذي يمنح الإقامة السريعة.

سويسرا

احتلت سويسرا المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، على الرغم من بعض التحديات، حيث استقبلت 1800 مليونير جديد، مقابل 2200 في عام 2022.
لا تزال سويسرا وجهة جاذبة للأثرياء لسمعتها كملجأ آمن، ونظامها المصرفي الموثوق، وأسلوب الحياة الجيد.

هجرة أصحاب الملايين تكتسح العالم.. الإمارات ثاني أكثر الدول جذباً للأثرياء في عام 2023

كندا

احتلت كندا المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 1600 مليونير جديد، بزيادة عن 1200 في عام 2022.

تجذب كندا أصحاب الملايين ببيئتها الآمنة والمستقرة، وخيارات نمط الحياة المتنوعة، وفرص بناء الثروة، وتنوع فرص الاستثمار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...