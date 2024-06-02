هجرة أصحاب الملايين تكتسح العالم.. الإمارات ثاني أكثر الدول جذباً للأثرياء في عام 2023

ووفقًا لشركة Henley & Partners، المتخصصة في تقديم المشورة للأثرياء حول أفضل الوجهات للاستثمار والهجرة، فقد شهد العام الماضي هجرة قياسية للمليونيرات، حيث انتقل ما يقارب 122 ألف مليونير إلى بلد جديد.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال موطنًا لأكبر عدد من أصحاب الملايين، إلا أنها لم تكن الوجهة الأكثر شعبية في عام 2023. فقد تصدرت أستراليا قائمة البلدان التي شهدت أكبر تدفق للمليونيرات، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، وهو أعلى رقم منذ بدأت Henley & Partners تتبع البيانات في عام 2013.

وتشير البيانات إلى أن أستراليا جذبت أكثر من ضعف عدد المليونيرات الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2023.

في المقابل، واجهت بعض الدول، مثل الصين والمملكة المتحدة، هجرة كبيرة للمليونيرات. فقد فقدت الصين 13500 مليونير العام الماضي، بينما فقدت المملكة المتحدة 3200 مليونير.

قائمة أكثر 6 دول جذبت أصحاب الملايين خلال عام 2023

شهدت 6 دول تدفقًا صافيًا هامًا لأصحاب الملايين في عام 2023، وجذبت هؤلاء الأثرياء لأسباب متنوعة، وهم:

استراليا

حلت أستراليا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث جذب أصحاب الملايين الجدد في عام 2023، حيث استقبلت 5200 مليونير جديد، مقارنة بـ 3800 في عام 2022.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك قوانين الهجرة المواتية، والطقس الجيد، وانخفاض الكثافة السكانية، والسلامة، والاقتصاد المزدهر، وفرص التعليم الجيدة، والنظام الضريبي الجذاب، ونظام الرعاية الصحية المتطور.

الإمارات العربية المتحدة

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث استقبلت 4500 مليونير جديد خلال عام 2023، مقابل 5200 شخص خلال عام 2022 وكانت في المرتبة الأولى، وفقًا لشركة Henley & Partners.

ويُعزى هذا النمو إلى عوامل مثل وضع الإمارات كملاذ آمن، واقتصادها المتنوع، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية المتطورة، ونظام الرعاية الصحية المتميز.

سنغافورة

احتلت سنغافورة المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 3200 مليونير جديد، بزيادة عن 2900 في عام 2022.

ينجذب أصحاب الملايين إلى سنغافورة لمكانتها كمركز لإدارة الثروات في آسيا، ووضعها كمركز للتكنولوجيا، ونظامها الضريبي الجذاب.

الولايات المتحدة

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 2100 مليونير جديد، بزيادة عن 1500 في عام 2022.

ينجذب أصحاب الملايين إلى الولايات المتحدة لاقتصادها القوي، وفرص الاستثمار المتنوعة، وبرنامج المستثمر المهاجر EB-5 الذي يمنح الإقامة السريعة.

سويسرا

احتلت سويسرا المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، على الرغم من بعض التحديات، حيث استقبلت 1800 مليونير جديد، مقابل 2200 في عام 2022.

لا تزال سويسرا وجهة جاذبة للأثرياء لسمعتها كملجأ آمن، ونظامها المصرفي الموثوق، وأسلوب الحياة الجيد.

كندا

احتلت كندا المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول جذباً لأصحاب الملايين في عام 2023، حيث استقبلت 1600 مليونير جديد، بزيادة عن 1200 في عام 2022.

تجذب كندا أصحاب الملايين ببيئتها الآمنة والمستقرة، وخيارات نمط الحياة المتنوعة، وفرص بناء الثروة، وتنوع فرص الاستثمار.