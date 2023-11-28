“ناسداك دبي”.. إدراج سندات خضراء بقيمة 2.03 مليار دولار

شهدت بورصة ناسداك دبي، إدراج جديد لسندات خضراء بقيمة 2.03 مليار دولار، أصدرها البنك الصناعي، والتجاري الصيني المحدود.

ويشمل هذا الإدراج الجديد، وفقا لبيان بورصة ناسداك دبي، الاثنين، 4 إصدارات من فروع البنك الصناعي، والتجاري الصيني المحدود في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ولوكسمبورغ.

أكبر مصدر للسندات الخضراء

وإدراج السندات الخضراء الجديدة، الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني، يساهم في تعزيز مكانته كأكبر مصدر للسندات الخضراء في بورصة ناسداك دبي بإجمالي قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليارات دولار.

كما يجعل هذا الإدراج الجديد من البنك الصناعي والتجاري الصيني، جهة إصدار صينية رائدة لمختلف أنواع السندات في بورصة ناسداك دبي، بمساهمة إجمالية تبلغ 7.43 مليارات دولار.

18.55 مليار دولار سندات خضراء

وإدراج السندات الخضراء الجديدة الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني، سوف يساهم في تعزيز مكانة بورصة ناسداك دبي كمركز عالمي للأدوات والمنتجات المالية المعنية بالبيئة والاستدامة.

وارتفعت قيمة إصدارات السندات في بورصة ناسداك دبي، المصنفة في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بعد هذا الإصدار الجديد، إلى 26.45 مليار دولار، فيما بلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء وحدها 18.55 مليار دولار.

وخلال الشهر الماضي، شهدت بورصة ناسداك دبي، أول إدراج لسندات خضراء بقيمة 770 مليون دولار، من قبل بنك الصين المحدود (BOC)، ما يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة إلى 119.39 مليار دولار أمريكي.

وهذه هي أول سندات خضراء، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق وتم إصدارها عبر فرعيه في دبي، ولوكسمبورغ.