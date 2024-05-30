موديز ترفع تصنيف ديوا إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من Baa2 إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عدلت موديز التقييم الائتماني الأساسي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى baa1 من baa2.

ويعكس هذا القرار الروابط الائتمانية الوثيقة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وحكومة دبي، حيث تساهم الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية في تعزيز بيئة الأعمال وتخفيض مستويات الدين العام في الإمارة.

ويأتي هذا الرفع في التصنيف مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك مركز ديوا المهيمن في سوق الكهرباء والمياه في دبي، وقاعدة أصولها القوية ذات الهامش الاحتياطي الكبير، بالإضافة إلى مقاييسها الائتمانية القوية بشكل عام. كما يسهم هيكل التعريفة الداعم لتوليد تدفق نقدي صحي وملف السيولة القوي في تعزيز هذا التقييم.

ومع ذلك، أخذ التقييم في الاعتبار أيضًا بعض العوامل الأخرى، مثل ارتفاع توزيعات الأرباح وزيادة الرافعة المالية في عام 2022 بعد إعادة هيكلة الأرباح والطرح العام الأولي، بالإضافة إلى مستوى معتدل من الاستثمار الرأسمالي وتركيز الأصول والتدفقات النقدية في دبي.

وتتمتع ديوا بسيولة ممتازة، حيث بلغت حيازاتها من النقد والأصول السائلة حوالي 10 مليارات درهم، بالإضافة إلى 8.3 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية المتاحة اعتبارًا من 31 مارس 2024. وتتوقع موديز أن تولد الهيئة نحو 15 مليار درهم من التدفقات النقدية التشغيلية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.