مركز دبي للسلع المتعددة.. إنجازات استثنائية في 2023

حقق مركز دبي للسلع المتعددة أداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث سجل ثاني أفضل أعوامه على الإطلاق مع انضمام 2692 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 24 ألف شركة.

وبلغت قيمة التداولات على منصة “ترايد فلو” 522 مليار دولار، بزيادة 17% عن العام السابق.

وساهم مركز دبي للسلع المتعددة بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي رائد، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والألعاب.

أهم نقاط تقرير مركز دبي للسلع المتعددة:

انضمت 2692 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 24 ألف شركة.

استضافت بورصة دبي للماس 70 مناقصة خلال العام، وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداولات عقود بقيمة 115.3 مليار دولار.

عالج مركز القهوة التابع للمركز 7330 طن متري من القهوة، وعالج مركز الشاي 32 ألف طن متري من الشاي.

حافظ مركز دبي للسلع المتعددة على دوره كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي. حيث ساهم بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة خلال عام 2023.

انضمت أكثر من 460 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة إلى المركز خلال العام الماضي.

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي يهدف إلى جذب الشركات الناشئة والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دبي.

مضاعفة حجم مركز الألعاب خلال السنة الماضية ليصل عدد أعضائه إلى 100 عضو مع نهاية العام.

افتتاح المقر الرئيسي الجديد في برج أبتاون المكون من 81 طابقاً، والذي يضم فندقاً فخماً ووحدات سكنية فاخرة و22 طابقاً من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى.

الإعلان عن تطوير ستة أبراج سكنية جديدة في منطقة أبراج بحيرات جميرا.