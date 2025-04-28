مركز دبي التجاري العالمي يحقق عوائد اقتصادية 22.35 مليار درهم في 2024

استقطبت الفعاليات الكبرى التي نظمها “مركز دبي التجاري العالمي“، خلال عام 2024 أكثر من مليوني مشارك، محققةً ناتجًا اقتصاديًا إجماليًا بلغ 22.35 مليار درهم، منها 13.04 مليار درهم قيمة اقتصادية محتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن النجاح المتواصل لدبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى يُجسد قوة رؤيتها المستقبلية وقدرتها على الابتكار الدائم، مشيرًا إلى أن الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يبرز دور دبي، كمركز رائد لاستقطاب العقول وبناء الشراكات وصناعة المستقبل.

أسباب نجاح مركز دبي التجاري العالمي

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:” إن هذا النجاح هو ثمرة الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال محفزة، تسهم في تعزيز الروابط بين الأسواق، وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي”.

وأضاف:” قطاع المعارض والمؤتمرات يعد ركيزة رئيسية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وسنواصل تعزيز هذا القطاع لضمان استدامة إسهامه في بناء اقتصاد متنوع يقوده الابتكار”.

دور حيوي مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق أهداف D33

مع مواصلة دبي سعيها لتحقيق مستهدفات أجندة D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يبرز “مركز دبي التجاري العالمي“، كمحرك أساسي لدفع عجلة النمو، لاسيما في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE).

وأظهر التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024، أن “مركز دبي التجاري العالمي”، استضاف 100 فعالية كبرى بزيادة سنوية قدرها 32%، واستقطب أكثر من مليوني مشارك، بينهم نحو 936 ألف مشارك دولي، مما يعزز مكانة دبي العالمية في سياحة الأعمال.

أثر اقتصادي مضاعف للفعاليات الكبرى

وساهمت الفعاليات الكبرى، التي أقيمت في “مركز دبي التجاري العالمي“، في دعم 85.533 ألف وظيفة، وبلغت قيمة المبيعات الناتجة عنها نحو 2.9 مليار درهم، انعكست بشكل مباشر على نمو القطاعات الداعمة، مثل استئجار المساحات، والخدمات اللوجستية، ودعم الأعمال.

وأوضح التقرير، أن كل درهم يُنفق ضمن فعاليات “مركز دبي التجاري العالمي”، يولد عائدًا اقتصادياً قدره 7.7 درهم في اقتصاد دبي.

ازدهار القطاعات المرتبطة بقطاع الفعاليات

وشهدت القطاعات الداعمة لقطاع الفعاليات، خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات المباشرة إلى 13.17 مليار درهم.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بتوسع الإنفاق عبر مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها:

التجزئة : بلغت إيراداته 2.64 مليار درهم، بزيادة قدرها 34%.

: بلغت إيراداته 2.64 مليار درهم، بزيادة قدرها 34%. الإقامة الفندقية : سجل 3.41 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15%.

: سجل 3.41 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15%. السفر الجوي والنقل الداخلي: وصلت إيراداته إلى 2.86 مليار درهم، مسجلًا نمواً بنسبة 8%.

المشاركون الدوليون يعززون النمو

بلغ متوسط إنفاق المشارك الدولي، نحو 9.833 ألف درهم للفعالية الواحدة، أي ما يقارب ستة أضعاف إنفاق المشارك المحلي (1.673 ألف درهم)، مما يرسخ الدور المحوري للمشاركين الدوليين في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وتوزعت مشاركة الوفود الدولية كالتالي: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (32%)، وأوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%).

أما أكثر الدول مشاركة، فقد شملت: السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا.

مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22.35 مليار درهم في 2024#وام https://t.co/l8Uh6ET0B9 pic.twitter.com/IfrU1V9Ao1 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 27, 2025

تركيز على القطاعات الحيوية

تصدرت قطاعات الرعاية الصحية، والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أجندة الفعاليات، وأسهمت مجتمعةً بنسبة 58% (7.59 مليار درهم) من القيمة المضافة لاقتصاد دبي.