فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يبدأ عمله رسميًا في 1 فبراير

فريق التحرير by فريق التحرير
مركز أبوظبي الدولي للتحكيم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، اعتباراً من الخميس المقبل الموافق الأول من شباط/فبراير.

جاء الإعلان عن إطلاق أعمال مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الغرفة بأبوظبي اليوم الاثنين.

وتحدث في المؤتمر كل من:

  • عبد الله محمد المزروعي – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم
  • ماريا شديد – رئيسة محكمة التحكيم في المركز

وعقب المؤتمر، عقد الاجتماع الافتتاحي الأول لمحكمة التحكيم، كما توج اليوم بالحفل الرسمي لإطلاق المركز، بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين، وأعضاء التحكيم وعدد من ممثلي غرفة أبوظبي، ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.

اختصاصات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم:

يُعنى المركز بإدارة إجراءات التحكيم بموجب قواعد جديدة، كما سيتولى عملية فض المنازعات التجارية.

وسيوفر المركز أيضًا مجموعة من المرافق والقاعات المخصصة لحل المنازعات، بين الشركات والجهات المعنية قريباً.

ومن المقرر أن يشرف فريق من الخبراء على إجراءات التحكيم التجاري المحلي والدولي، بما يخدم مجتمع الأعمال.

استمرار مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم

بحسب بيان للغرفة، سيستمر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، في إدارة القضايا الجارية حتى تسويتها وبموجب القواعد القانونية الحالية.

أما القضايا الجديدة فسيديرها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، تبعًا للقواعد التحكيمية الجديدة، بدءًا من أول فبراير 2024.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...