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محمد بن راشد يعلن عن إطلاق صندوق لدعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى،

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد بن راشد

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأربعاء، صندوقاً لدعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار).

ويأتي إطلاق الصندوق بالتزامن مع بدء الدورة الثانية لـ “قمة المليار متابع” المقام في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام”.

وأضاف: “أعلنا اليوم عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...