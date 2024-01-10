محمد بن راشد يعلن عن إطلاق صندوق لدعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأربعاء، صندوقاً لدعم صناع المحتوى بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار).

ويأتي إطلاق الصندوق بالتزامن مع بدء الدورة الثانية لـ “قمة المليار متابع” المقام في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام”.

وأضاف: “أعلنا اليوم عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية”.

استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام ..

وأعلنا اليوم أيضاً… pic.twitter.com/An9ZaGYLxd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 10, 2024