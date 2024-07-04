مجموعة تدوير الإماراتية تطلق 4 كيانات جديدة لابتكار ممارسات إدارة النفايات

أعلنت مجموعة تدوير، عن إنشاء 4 شركات تابعة جديدة، هي، “تدوير للخدمات والحلول البيئية”، و”تجميع”، و”أب سايكل”، و”تحويل”.

وتهدف هذه الشركات التابعة، إلى تحفيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، مما يعكس التزام مجموعة تدوير، بتحويل النفايات إلى موارد قيمة.

أهداف مجموعة تدوير الإماراتية من إنشاء الشركات التابعة

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دعم إزالة الكربون، وتعزيز الاقتصاد الدائري، واستخدام التقنيات المتطورة لتسخير الموارد غير المستغلة.

وستركز شركة “تدوير للخدمات والحلول البيئية”، على أنشطة جمع النفايات العامة، بما في ذلك طرح العقود، وإدارة الأداء من خلال استخدام الحلول الرقمية.

تطلق مجموعة تدوير أربع شركات جديدة تابعة لها لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع إدارة النفايات. وذلك بهدف دفع عجلة الابتكار في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة. pic.twitter.com/kDQjTQEPrP — Tadweer Group (@Tadweer_group) July 3, 2024

وستكون مساهمات “تجميع”، في المحفظة من أنشطة ما قبل التجميع والتحصيل الرائدة، بالإضافة إلى التميز في خدمة العملاء.

فيما ستجلب شركة “أب سايكل”، الابتكار والخبرة إلى المجموعة، مع التركيز على دمج التكنولوجيا المتقدمة، مع مراكز معالجة النفايات، وإعادة التدوير.

ويدعم هذا العمليات المتعلقة بمرفق استعادة المواد الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

وستعمل قدرات شركة “تحويل”، على جلب تكنولوجيا تحويل النفايات المتسارعة والاستثمار إلى محفظة المجموعة، مما يساعد على تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع المجموعة لتحويل النفايات إلى قيمة.

تأسيس الشركات الأربعة بمثابة ثورة في إدارة النفايات

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير:” يسعدني أن أعلن عن تأسيس الشركات الأربع الجديدة التابعة لنا، ويمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا الثابت بإحداث ثورة في إدارة النفايات في أبوظبي وخارجها”.

وأضاف:” من خلال الاستثمارات في الخبرات العالمية والتقنيات المبتكرة، نحن على استعداد لتحويل النفايات إلى موارد قيمة، وبالتالي المساهمة في مستقبل مستدام واقتصاد دائري مزدهر”.

تعزيز استخدام التقنيات وخلق القيمة المضافة

وستلعب كل شركة تابعة دورا محوريا في استراتيجية مجموعة تدوير من خلال تعزيز استخدام التقنيات القائمة والناشئة، فضلا عن تعزيز خلق القيمة، ودعم تقدم المجموعة نحو طموحها المتمثل في تحويل 80% من النفايات من مدافن النفايات بحلول عام 2030.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاستحواذ الأول للمجموعة على “إنفايروسيرف” المبتكرة في مجال النفايات الإلكترونية، وهو المركز المتكامل الوحيد لمعالجة النفايات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز.

كما أعلنت المجموعة، مؤخرا عن التقدم المحرز في إنشاء أول منشأة مخصصة على الإطلاق في أبوظبي لاستعادة واستخلاص المواد القيمة القابلة لإعادة التدوير من النفايات.