محمد بن زايد يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومين اتحاديين: الأول بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والثاني بتعيين الشيخ عبدالله بن بيه رئيسًا للمجلس بدرجة وزير.

يضم المجلس نخبة من العلماء والخبراء في الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى توحيد جهود الإفتاء في الدولة، ليكون المرجع الرسمي للإفتاء في مختلف المسائل والموضوعات.

وتشمل مهام مجلس الإمارات للإفتاء:

إصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة.

إصدار الدراسات والأبحاث في مجال الفتوى.

إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات.

الترخيص بممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين.