فريق التحرير by فريق التحرير

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مبادلة تستحوذ على كيليكس بايو

يعد هذا الاستثمار جزءًا من التزام مبادلة بكونها مستثمرًا مسؤولاً، ويؤكد التزامها بالاستثمار في الحلول التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
مبادلة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة “كيليكس بايو”؛ المتخصصة في مجال الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة.

وتشمل استثمارات “كيليكس بايو” مصانع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، مما يمنحها قدرة واسعة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في المنطقة.

ويتماشى استحواذ “مبادلة” على “كيليكس بايو” مع استراتيجيتها الرامية إلى تأسيس شركة علوم حياة وطنية رائدة مقرها أبوظبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية الدوائية في دولة الإمارات، وخفض نفقات الرعاية الصحية، وتحقيق الأمن الدوائي في الدولة، وتعزيز قدراتها في مجال الابتكار والبحث العلمي.

ووفقاً لبيان “مبادلة” تُعاني دولة الإمارات من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. ويعتمد القطاع الصحي على واردات الأدوية لتلبية احتياجات المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.

ويسعى استحواذ “مبادلة” على “كيليكس بايو” إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية، ودعم مساعي الدولة في معالجة هذه الأمراض، وتوفير الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة للمرضى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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