مبادلة الإماراتية تستثمر 13.5 مليار دولار في مشروع ضخم للوقود الحيوي في البرازيل

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمارية حكومية رائدة في أبوظبي، اليوم عن خططها لاستثمار 13.5 مليار دولار في مشروع ضخم للوقود الحيوي في البرازيل على مدار العشر سنوات المقبلة.

يأتي هذا الاستثمار الكبير في إطار سعي مبادلة لتعزيز مكانتها كرائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التزامها بالاستدامة، وفي إطار خططها الأوسع لإنشاء بورصة جديدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

مشروع ضخم

يتضمن المشروع إنشاء مصفاة حيوية جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ مليار لتر سنوياً من الزيوت النباتية المكررة بالهيدروجين، وهو وقود يشبه الديزل ينتج دون استخدام موارد أحفورية ويستخرج من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية. من المقرر أن تبدأ شركة الطاقة في بناء المصفاة في يناير 2024.

شراكة استراتيجية

يُعد هذا الاستثمار امتدادًا لشراكة مبادلة الراسخة مع البرازيل، أحد أكبر منتجي ومصدري الوقود الحيوي في العالم. ويُعزز المشروع دور البرازيل كمورد استراتيجي للوقود المتجدد، مستفيدًا من وفرة الموارد الطبيعية في البلاد. تُنتج البرازيل بالفعل الديزل الحيوي المستخرج من زيت الصويا والإيثانول من السكر والذرة.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، أعلنت شركة أسيلين، التابعة لمبادلة كابيتال الإماراتية، عن استثمار ضخم بقيمة 12 مليار ريال برازيلي (2.44 مليار دولار) على مدار عشر سنوات في صناعة الديزل ووقود الطائرات النظيفين في البرازيل، بدءًا من عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع الشركة في طليعة الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.