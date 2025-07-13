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كيف حول محمد بن راشد بتدخل إنساني حاسم حملة موشكة على الفشل لأنجح حملة عالمية

تدخل إنساني حاسم قلب حملة لايف أيد الموشكة على الفشل لتصبح واحدة من أضخم حملات الإغاثة في التاريخ بتبرعات إجمالية تتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات: محمد بن راشد يوجه بتقييم 600 مركز حكومي لتحديد أفضلها وأسوأها

عام 1985، وبينما كانت أنظار العالم تتجه نحو حفل “لايف أيد” الخيري الذي جمع أشهر مشاهير العالم بهدف مكافحة المجاعة المدمرة في إثيوبيا، واجه الحدث خطر الفشل الذريع مع ضعف الاستجابة للتبرع بما يتجاوز 10 آلاف جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة بحجم الكارثة الإنسانية. وبادر وقتها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان يتابع الحفل من مجلسه في لندن، بتبرع سخي بلغ مليون جنيه إسترليني ليتحول إلى دفعة هائلة أعادت الحياة للحملة وأشعلت حماس المتبرعين حول العالم بعد أن أذهل المنظمين الذين شككوا في البداية، قبل أن يتم تأكيده رسميًا  باتصالات بمكتب سموه في لندن. وشارك مكتب دبي الإعلامي تفاصيل مراسلات دبلوماسية بريطانية تظهر أن تبرع الشيخ محمد بن راشد لم يساهم فقط في إنقاذ حياة الملايين من المجاعة، بل عزز أيضًا مكانة دبي والعالم العربي كلاعبين رئيسيين على الساحة الإنسانية الدولية، مؤكدًا على الدور القيادي لدولة الإمارات في مد يد العون للمحتاجين حول العالم. ودور محمد بن راشد في إنقاذ القارة الأفريقية من المجاعة قبل 40 عاماً. واشارت تدوينة المكتب الإعلامي إلى أنه:” في عام 1985، وأثناء بث حفلة “Live Aid” لمواجهة المجاعة في إثيوبيا، كان الحدث مهدداً بالفشل، إذ لم تتجاوز حجم التبرعات التي جمعها عشرة آلاف جنيه. تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتبرّع بمليون جنيه استرليني، مما أعطى دفعة قوية للحملة، وأعاد حماس المتبرعين حول العالم فارتفعت التبرعات الإجمالية لأكثر من 150 مليون جنيه، لتصبح واحدة من أكبر حملات الإغاثة في التاريخ .

وفقاً لمراسلات دبلوماسية بريطانية، تابع الشيخ محمد بن راشد الحفل وهو في مجلسه بلندن، وعندما أعلن عن تبرّعه ترك المنظمين في حالة ذهول وشك في البداية، قبل أن يتم تأكيد التبرع من خلال اتصال رسمي مع مكتب سموه في لندن.

تبرع الشيخ محمد بن راشد آنذاك لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان موقف قيادي عزز دور دبي والعالم العربي في الساحة الإنسانية الدولية.

قبل 40 عامًا: تبرع تاريخي من محمد بن راشد غيّر مسار حملة “لايف أيد” الإغاثية

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فريق التحرير

فريق التحرير

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